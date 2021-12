Lenovo convoca para recall de cabos de notebook LS-15

Os consumidores que adquiriram cabos de alimentação, de corrente alternada, no modelo LS-15, fabricados pela Lenovo Tecnologia Brasil, entre fevereiro e dezembro de 2014, estão sendo convocados para recall (substituição) desses produtos. São cerca de 200 mil cabos, comercializados entre fevereiro de 2011 a junho de 2012, vendidos com notebooks Lenovo, modelos Ideapad e Lenovo.

A informação é da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça. A campanha começou no dia 11 deste mês e, segundo a empresa, a substituição é necessária porque foi identificada a possibilidade de curto-circuito, devido à deterioração do revestimento é preciso, permitindo que a umidade entre no cabo de alimentação. Com isso, pode haver superaquecimento do cabo, o que representa riscos de queimaduras ou incêndio.

Para mais informações sobre a campanha é preciso entrar em contato com a empresa, por meio de telefone (11) 31400500, para São Paulo, e 0800 885 0500 para as demais regiões, ou pelo site .

