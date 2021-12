Leilão da Receita Federal terá iPhone por R$ 500

Termina nesta quarta-feira, 23, o prazo para o recebimento de propostas para o leilão da Receita Federal, que será realizado em Salvador, São Paulo e João Pessoa. Os interessados terão à disposição um lote com um 'kit Apple', com MacBook Pro, iPad Pro e Apple Watch, com lance mínimo de R$ 5.000. Também será possível adquirir um iPhone 6, de 16 GB, com lance de R$ 500.

Para participar, é necessário realizar um cadastro no site da Receita Federal e propor lances dentro do prazo estipulado pelo órgão. Para resgatar o produtos arrematados, os vencedores do leilão devem se dirigir a endereços definidos pela instituição. Os produtos não têm garantia.

