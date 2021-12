Lei do Farol Baixo autua mais de 124 mil motoristas, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta sexta-feira, 12, o balanço do primeiro mês de vigência da Lei do Farol Baixo em rodovias federais. Segundo a PRF, foram emitidos 124.180 autos de infração em todo o País entre 8 de julho e 8 de agosto.

O Estado com mais flagrantes de motoristas foi Goiás, que contabilizou 14.683 registros, seguido de Paraná (12.976), Minas Gerais (12.660), Rio de Janeiro (11.100) e Santa Catarina (10.720).

Pela lei, motoristas que circulam por rodovias federais devem usar o farol baixo. O descumprimento é considerado infração média, com quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,13. O valor vai subir para R$ 130,16 a partir de novembro.

A PRF informou que, no mesmo período, foram registrados 117 acidentes com colisão frontal durante o dia em pistas simples. O número é 36% menor do que o mesmo período do ano passado. Também houve queda no número de mortes e pessoas gravemente feridas, que passaram de 88 e 113, respectivamente, no ano passado para 39 e 67 neste ano. O número de atropelamentos caiu 34%.

