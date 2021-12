LATAM amplia vôos na Bahia com incentivo do Governo do Estado

A LATAM Airlines Brasil acaba de consolidar 36% de crescimento em número de assentos na Bahia. O aumento tem como base de comparação a média de assentos ofertados pela LATAM nos últimos 12 meses.

O investimento corresponde ao crescimento de rotas como Salvador-Guarulhos (de 76 para 83 frequências semanais) e Porto Seguro-Guarulhos (de 14 para 21 frequências semanais), além de lançamentos como Salvador-Rio de Janeiro/Santos Dumont com 21 frequências semanais e outras ampliações recentes como Salvador-Fortaleza (de 7 para 14 frequências semanais) e Porto Seguro-Brasília (de 5 para 7 frequências semanais). A LATAM também vai ampliar as operações Porto Seguro-Belo Horizonte, Salvador-São Paulo/Congonhas e Ilhéus-São Paulo/Guarulhos.

“Quando falamos de expansão de voos na Bahia estamos falando também de aquecimento na economia do estado e de incentivo ao turismo. O Governo do Estado faz a sua parte oferecendo condições e incentivo fiscal para essa expansão e no final todos saem ganhando, seja o consumidor, pela ampliação da concorrência, a empresa, na expansão de mercado e o estado, que colhe os frutos desse crescimento”, afirma o governador Rui Costa.

Os novos voos são contrapartida da LATAM para a redução do (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ICMS sobre o combustível de aviação na Bahia, viabilizado pelo Governo do Estado.

adblock ativo