Ladrão flagrado invadindo casa em São Paulo é preso

Foi preso nesta terça-feira, 21, um dos assaltantes que invadiram uma casa em Guarujá, no litoral de São Paulo, no último sábado, 18.



O imóvel estava alugada por nove turistas para passar uma temporada. No momento em que um dos integrantes da quadrilha pulou o muro da residência para realizar o crime, foi flagrado pela câmera do celular de uma das jovens que estava dentro da casa.



Após o momento registrado na foto - que foi percebido somente depois do crime - mais dois comparsas, que também já foram identificados pela polícia mas estão foragidos, invadiram a casa e roubaram os pertences dos ocupantes, como joias, relógios, dinheiros, tênis, câmeras, celulares e roupas.



A jovem de 19 anos que flagrou a invasão se escondeu atrás da porta de um dos quartos e conseguiu permanecer com a prova do crime.

