Ladrão devolve carro após furto e deixa bilhete para dono

Um ladrão em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, roubou um carro, um Uno branco, no bairro Cidade Jardim e teve uma atitude inesperada depois do crime. Ele abandonou o carro próximo do local roubado e deixou um bilhete. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 30.

"Fiquei tão comovido com sua doença que decidi devolver isso que você chama de carro… Bom proveito, Deus me fez gigante e não formiga para viver de migalhas", escreveu o ladrão.

A doença do dono do carro não foi revelada. As informações são poucas porque a Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender a ocorrência, já que o carro foi encontrado na vizinhança, e não muito tempo depois do furto.

