Uma mulher não identificada foi atacada ao vivo durante reportagem do RJTV, da Rede Globo, no Rio de Janeiro. A entrevistada era ouvida pelo repórter Eduardo Tchau sobre a alta taxa de criminalidade na área, quando o ladrão agiu.

A reportagem era sobre sobre a falta de polícia, em plena luz do dia, no local, quando o ladrão, que aparenta ser menor, tentou roubar sua corrente de ouro.

Apesar de não ter conseguido levar a joia, ele quebrou a corrente. O repórter saiu em perseguição, mas o ladrão conseguiu escapar. O vídeo foi postado no Toutube dia 9 e tudo aconteceu no Centro do Rio. Veja!

Da Redação Ladrão ataca entrevistada durante reportagem da Globo

adblock ativo