Labrador vira sensação na internet com stand up dog

"Labrador carioca, surfista, rato de praia que gosta muito de curtir a vida!!". Com essa descrição, o labrador Polo já atingiu mais de 18 mil seguidores no Instagram (@caopanheirolabra).

Companheiro da atleta de polo aquático Cecília Canetti, o animal pratica stand up dog (categoria para cães do stand up paddle) com a dona todos os dias no Arpoador e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O esporte consiste em remar sobre uma prancha e tem até campeonato para os cachorros. No próximo dia 16, Polo e a dona participarão do campeonato Stand Up Dogs, que começa às 9h, no Quebra-Mar da Barra da Tijuca.

Os praticantes do esporte, interessados, poderão inscrever os animais no dia do evento, das 8h às 8h30, no próprio local.

