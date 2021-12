Katy Perry homenageia Marielle Franco em show no Rio

A vereadora carioca Marielle Franco, assassinada na última quarta-feira, dia 14, foi homenageada pela cantora norte-americana Katy Perry, em espetáculo, na noite deste domingo, 18, na Praça da Apoteose, no Rio. Uma foto de Marielle foi projetada no cenário enquanto a artista cantava.

Katy Perry recebeu a filha de Marielle, Luyara Santos, e irmã da vereadora, Anielle Silva, no palco e também no camarim, antes do show. "Podemos fazer um momento de silêncio para Marielle? Só queremos dizer que nós, da minha turnê, e dos Estados Unidos, estamos ao seu lado, olhamos por vocês e amamos vocês", disse Katy.

O show no Rio de Janeiro foi o último desta passagem da cantora pelo Brasil. Ela já havia passado por São Paulo e Porto Alegre em apresentações da turnê "Witness Tour".

A morte da vereadora carioca reverberou em todo o mundo. Grandes jornais fizeram reportagens sobre o caso e autoridades e personalidades se manifestaram sobre o crime.

