Karol Conka denuncia assédio sexual em hotel no Rio: 'Dei na cara dele'

A cantora e apresentadora Karol Conka fez um desabafo para os fãs e seguidores do Instagram nesta segunda-feira, 11, sobre uma cena de assédio sexual que presenciou no hotel Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Rio de Janeiro, onde estava hospedada.

Segundo ela, um hóspede estrangeiro teria "passado a mão" em duas mulheres e as chamando de "p..". "P..., Brasil, a gente tá aqui no Sheraton curtindo um final de trabalho para chegar esses gringos e chamar as 'minas' de p... e passar a mão nelas. É o dia inteiro, é todo dia isso, gente. Gringo folgado. Acho que a medida que terá que ser tomada é a seguinte, o cara passou a mão nas meninas, fez gesto obsceno, tira o cara do local (..) Acabei dando na cara dele", declarou ela.

Uma das vítimas contou, em um dos vídeos feito por Karol, que as pessoas que viram a cena não fizeram nada. "Tinha um monte de cara aqui e não fez nada. E eu falei assim: 'é uma merda ser mulher'. Teve que chegar a Karol para fazer alguma coisa, porque ninguém fez nada. Ninguém fez nada!", disse a mulher, que não foi identificada.

Conka também falou que ficou insatisfeita e não concordou com a maneira como a gerência do hotel tratou o caso. "Eles estão aqui resolvendo tranquilamente, só falta dar beijinho no tarado (...). O pior é a galera justificar essa ridícula atitude dele, falando que ele tava bêbado, fora de si. Esses gringos têm que aprender, e todos esses caras folgados. Não importa se você bebeu, tem que respeitar. Quando você se cala diante de uma situação de abuso ou agressão, você é cúmplice. Então, quando você ver uma situação dessa, reaja, faça alguma coisa. Não fique do lado do agressor", pediu a artista.

Em nota, a rede Marriott, responsável pelo Sheraton, informou que rejeita qualquer tipo de assédio. "A segurança dos hóspedes é sempre uma das nossas maiores prioridades. Rejeitamos qualquer assédio. Assim que fomos informados sobre o incidente, chamamos a segurança local e prontamente nos oferecemos para entrar em contato com as autoridades. Permanecemos disponíveis para ajudar.”

