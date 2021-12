Kajuru explica sumiço em Goiânia:"querem me matar"

O desaparecimeto de Jorge Kajuru movimentou parte da imprensa e as redes sociais neste fim de semana. O jornalista, que reapareceu nesta segunda-feira, 4, deu entrevista a diversos sites e portais de notícias explicando o motivo que o fez sumir sem dar satisfações a familiares e amigos.

Segundo Kajuru, em entrevista ao site UOL, havia um risco de emboscada após ele divulgar áudios em sua página pessoal envolvendo o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e o bicheiro Carlinhos Cachoeira, preso em 30 de junho, mas liberado no dia seguinte, na Operação Saqueador.

"Depois do que eu publiquei sobre o governador, amigos políticos e outras pessoas influentes no Estado me disseram: 'Kajuru, saia agora de Goiânia porque vai dar merda'. Eu sei que eles querem me pegar. Então eu deixei Goiânia porque querem me matar", disse.

"Eu não imaginava que haveria essa repercussão [notícia do sumiço]. No domingo, quando eu tomei conhecimento dos boatos, fui para minha página na internet e dizer que estava tudo bem", acrescentou. Nos áudios, Kajuru denuncia supostos acordos públicos entre Cachoeira e Pirillo.

O jornalista pretende retornar a Goiânia para comunicas as supostas ameaças aos Ministérios Públicos Estadual e Federal.

