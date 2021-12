Justiça suspende nomeação de presidente da Fundação Palmares

Após ação popular, a nomeação do jornalista Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares foi suspensa nesta quarta-feira, 4, pelo juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará. As informações são da coluna Radar, da Veja.

Em sua decisão, o juiz argumenta que a análise das publicações juntadas pelo autor da ação civil, Helio de Sousa Costa, “aponta para a existência de excessos” em declarações do chefe da Fundação Palmares.

Após a sua nomeação, Sérgio Camargo emitiu declarações que geraram protestos de lideranças negras e da população em geral. O jornalista se referiu a Angela Davis como ‘comunista e mocreia assustadora’. Em outra fala ele sugeriu medalha a ‘branco que meter um preto militante na cadeia por crime de racismo”.

O juiz entendeu que esses exemplos mostram que o novo presidente da Fundação Palmares publicou declarações “que tem o condão de ofender justamente o público que deve ser protegido pela entidade que ele preside".

