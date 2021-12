Justiça manda apreender telefones e computadores na casa de Crivella

A desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, do Grupo de Câmaras Criminais, expediu, na tarde desta quarta-feira, 23, um mandado de verificação e busca e apreensão para ser cumprido na casa do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), em seu apartamento na Barra da Tijuca.

De acordo com a decisão judicial devem ser retirados os terminais telefônicos fixos, computadores, tablets, laptops, aparelhos de telefone celular e smart TVs da residência onde Crivella cumprirá a prisão domiciliar.

A desembargadora determinou ainda que as empresas de telefonia fixa e de internet sejam informadas para interromperem os respectivos sinais no apartamento do prefeito.

A magistrada decidiu ainda que seja colocada a tornozeleira eletrônica no prefeito. Após as realizações dessas medidas, a desembargadora deve ser comunicada para expedir nova decisão sobre o caso.

A prisão preventiva do prefeito do Rio de Janeiro foi substituita ainda na terça-feira, 22, pela prisão em regime domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

