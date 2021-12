"Justiça já" é o que Tati Quebra Barraco pede após a morte do filho

A cantora Tati Quebra Barraco pede justiça pela morte do filho que aconteceu no último domingo, 11, no Rio de Janeiro por meio de suas redes sociais. Em sua conta no twitter a funkeira publicou mensagens sobre a suposta troca de tiros que teria tirado a vida de seu filho e de um outro jovem. Tati escreveu "a PM tirou um pedaço de mim que jamais será preenchido. A PM matou meu filho. Essa dor nunca irá cicatrizar".

Em outra postagem Tati contou que o filho tinha marcas de pólvora onde teria sido atingido pelos tiros. Ainda por meio de redes sociais a mãe de Yuri disse que o tiro foi de perto, e que o jovem não teve como reagir. "O que indica que (o tiro) foi a queima roupa. (...) Justiça já. Eu quero justiça", pediu a cantora.

"Policiais que aparecem em um carro comum e matam, saem para prender? Tem certeza?", questionou a funkeira. Ainda por meio de redes sociais a cantora disse que irá denunciar as pessoas que estão fazendo postagens ofensivas sobre o caso.

Yuri Lourenço da Silva, 19 anos, que já tinha passagem pela polícia por furto qualificado em 2015, foi morto a tiros durante uma ação na Cidade de Deus. O outro jovem morto durante a ação foi identificado como Jean Rodrigues de Jesus, 22 anos. Segundo a polícia, com os jovens foram apreendidos 153 trouxinhas de maconha, 221 saquinhos com cocaína, 2 rádios transmissores e 1 pistola israelense de 9 milímetros.

