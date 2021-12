Justiça fluminense autoriza quebra de sigilo de Gabrielli

A revista Época divulgou em seu portal na internet que a 5ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro deferiu, nesta quarta-feira, 28, pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli.

A liminar também permite a quebra do sigilo de sete ex-diretores e ex-gerentes da estatal e da construtora Andrade Gutierrez. A liberação abrange o período de 2005 a 2010, quando Gabrielli presidiu a Petrobras.

A decisão da justiça fluminense refere-se a uma ação civil pública por improbidade administrativa movida em dezembro pela promotora Glaucia Santana. Ela aponta um desvio de R$ 32 milhões em contratos da Petrobras com a Andrade Gutierrez para a construção do Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD) e de ampliação do Centro de Pesquisas (Cenpes) da estatal.

