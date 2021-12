Justiça do PR ainda negocia fim de rebelião em Cascavel

A rebelião no Presídio Estadual de Cascavel, no Oeste do Paraná, que já deixou quatro mortos - sendo dois decapitados - e que dura 30 horas, deve continuar.

Desde as oito horas desta segunda-feira, 25, um grupo da Polícia Militar do Paraná, acompanhado do diretor-geral do Departamento de Execução Penal (Depen), Cezinando Paredes, tenta negociar com os líderes o final do motim.

Também estão envolvidos na negociação representantes da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju) e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Segundo a assessoria do governo do Estado, não há previsão para o fim do movimento. A expectativa é de que outros presos não tenham sido assassinados, mas os números ó serão divulgados após o fim da crise. Os corpos dos mortos continuam no interior do presídio.

A rebelião abrange 800 detentos da PEC, responsáveis também por manter dois agentes penitenciários como reféns. Apesar de não existir uma pauta específica para o fim do motim, os presos já declararam que querem o final das agressões dentro da cadeia, melhoria na comida e fim dos abusos nas revistas durante os períodos de visitas.

adblock ativo