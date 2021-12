Justiça determina nova análise de ação envolvendo morte de Vladimir Herzog

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu recurso do Ministério Público Federal (MPF) e determinou que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) faça uma nova análise de uma ação civil pública movida contra três delegados da Polícia Civil de São Paulo por atos cometidos durante a ditadura militar. Entre as vítimas, está o jornalista Vladimir Herzog, morto na prisão em 1975.

O MPF aponta que Aparecido Laertes Calandra, David dos Santos Araujo e Dirceu Gravina participaram de crimes de tortura, abuso sexual, desaparecimentos forçados e homicídios, em serviço e nas dependências do Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), durante a ditadura militar (1964–1985).

Com a decisão do STJ, o processo deve voltar para primeira instância, para que seja devidamente instruído e julgado. O ministro Og Fernandes, relator do recurso, apontou que existe precedente do próprio STJ no sentido de que a Lei da Anistia não incide sobre as causas cíveis, de forma que o Judiciário não poderia estender sua aplicação para alcançar hipóteses não previstas na lei.

A ação pede a responsabilização pessoal dos três, além da condenação a reparação por danos morais coletivos e restituição das indenizações pagas pela União. Capitão Ubirajara, capitão Lisboa e JC, codinomes utilizados, respectivamente, pelos três policiais enquanto atuaram no DOI-Codi, foram reconhecidos por várias vítimas ou familiares em imagens de reportagens veiculadas em jornais, revistas e na televisão.

adblock ativo