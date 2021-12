Justiça autoriza mudança no sobrenome de mulher e filhas de Marcelo Odebrecht

Buscando desvincular sua imagem dos escândalos de corrupção envolvendo o grupo de empresas Novonor, antiga Odebrecht, a mulher e as filhas de Marcelo Odebrecht, presidente do grupo, conseguiram na Justiça a mudar o seu sobrenome.

Com a decisão, Isabela Odebrecht, agora será chamada de Isabela Cristina Alvarez. Além da companheira de Marcelo, que foi condenado em março de 2016 a 19 anos e 4 meses por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, as três filhas do casal também terão somente Alvarez nos nomes, segundo informações da Folha de São Paulo.

A mudança também envolve uma briga entre Marcelo e seu pai, Emílio, filho do fundador do empresa que é uma das maiores do ramo na América, após fases da Operação Lava Jato.

