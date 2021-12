Juros do rotativo do cartão caem em maio, mas custam 329,6% ao ano

Os juros do rotativo do cartão de crédito caíram de 336,1% ao ano em abril para 329,6% anuais em maio, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 28, pelo BC (Banco Central). Apesar da queda no mês, a taxa da modalidade de crédito é mais de 160 pontos percentual acima das outras cobradas pelo sistema financeiro.

O financiamento é, historicamente, um dos mais caros do país. Depois da mudança de regra do cheque especial, que impôs limites nos juros a 151% ao ano, o rotativo do cartão de crédito passou a ser o disparado o mais oneroso na conta das famílias.

Em 12 meses, subiu 20,2 pontos percentuais, enquanto o cheque especial aumentou 5,9 pontos percentuais, e atingiu 122,1 ponto percentual. Em maio, o cheque especial recuou 2,2 pontos percentuais.

A média da taxa de juros cobradas no sistema financeiro caiu 0,4% em maio contra abril. Passou de 20,3% para 19,9% ao ano.

A queda maior foi nos recursos livres, ou seja, os que são negociados no mercado, que recuaram 0,5% no período, de 29% para 28,5% ao ano. Para os recursos direcionados, aqueles que são subsidiados pela administração pública, recuou de 7,2% para 7%.

O recuo no mês foi puxado pelos financiamentos às pessoas físicas. A queda foi de 0,5%, contra queda de 0,2% para pessoa jurídica. O spread bancário caiu de 15 ponto percentual para 14,5 ponto percentual.

