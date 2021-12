O aeroporto de Fortaleza, Pinto Martins, recebeu na sexta-feira, 10, dois passageiros inusitados. Trata-se de dois jumentos.

A cena inusitada foi registada em vídeo. As imagens mostram um funcionário do aeroporto pondo os animais para fora do saguão.

Veja o vídeo:

Da Redação Jumentos invadem saguão do aeroporto de Fortaleza; veja

