Um jumento, curiosamente, subiu no telhado de uma casa no bairro Cristo Rei, no município de Cajazeiras, na Paraíba, e acabou caindo na cozinha do imóvel. O caso inusitado foi registrado em vídeo feito por um morador da localidade e postado no YouTube.

Na filmagem, é possível ver que o animal, antes de despencar, quebra algumas telhas e fica preso nas madeiras do telhado. Ele chegou a ficar de cabeça para baixo, preso pelas patas traseiras. Após se debater, ele cai no chão.

Apesar da queda, segundo o site, o animal não ficou ferido. O dono do jumento não foi localizado.

De acordo com o site Jornal da Paraíba, o animal, possivelmente, foi parar no telhado após ter saltado de uma pedra que fica ao lado de várias casas do bairro. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 15.

Da Redação Jumento despenca de telhado de casa na Paraíba; veja vídeo

