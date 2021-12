Julgamento de decisão que afastou senador é marcado para a próxima quarta-feira, 21

Está pautado para a próxima quarta-feira, 21, pelo ministro Luiz Fux, o julgamento da decisão que afastou por 90 dias, o senador Chico Rodrigues, ex-vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca.

Os ministros da corte decidem se vão manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso ou se modificam a ordem de afastamento.

Barroso determinou, na última quinta-feira, 15, o afastamento do senador, investigado por supostos desvios de recursos públicos de emendas parlamentares para o combate à atual pandemia. Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca, durante uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, em Boa Vista- RO, na residência do parlamentar.

