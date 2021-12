Juíza imita Luana Piovani e usa truque para andar sem máscara em Shopping

A juíza Ludmila Lins Grilo, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unaí, no noroeste de Minas Gerais, se tornou um dos assuntos mais comentados da internet, na noite desta segunda-feira, 4, após utilizar um truque para por andar sem máscara em um shopping, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.

"Passo a passo para andar sem máscara no shopping de forma legítima, sem ser admoestado e ainda posar de bondoso: 1- compre um sorvete. 2- pendurar a máscara no pescoço ou na orelha, para alterar a elevação moral; 3- caminhe naturalmente", explica a magistrada no vídeo.

A tática ficou famosa após ser utilizada pela atriz Luana Piovani, que criticou a recomendação de saúde por não se sentir confortável com a utilização do material de proteção. No último dia 4 de outubro, a artista testou positivo para Covid-19 pela segunda vez e lamentou o fato nas redes sociais.

"Sei que está todo mundo curioso para saber a história do resultado e vim aqui dizer que bom que pelo menos agora estou com uma jaula, não só com uma gaiola, porque deu positivo. Deu positivo e eu fico mais uma semana nessa gaiola", escreveu em sua conta no Instagram.

Já Ludmila Grilo foi duramente criticada pela sua atitude, chegando a ser assunto entre anônimos e perfis famosos, como dos jornalistas Reinaldo Azevedo e Felipe Andreolli, do Uol e Rede Globo, respectivamente. Confira:

Alô CNJ: juíza Ludmila resolveu fazer pouco caso do STF e do CNJ. Ela tem certeza de que nada vai acontecer. Acho q isso é coisa de quem quer ser política. Que seja. Mas fora da justiça . https://t.co/LlsbKBrQZJ — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) January 4, 2021

Realmente ensinar a ser idiota é muito fácil. Parabens, gabaritou. — @andreolifelipe (@andreolifelipe) January 4, 2021

Luana Piovani fez isso em Paris no ano passado... Pegou COVID rapidinho 🤦 Nem original essa pessoa é. — Lu Martinez (@mundolumartinez) January 5, 2021

adblock ativo