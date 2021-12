O juiz Flávio Roberto de Souza, que ordenou a apreensão dos bens do empresário Eike Batista, está utilizando um Porsche e um piano do empresário, de acordo com a acusação do advogado Sérgio Bermudes, que representa Eike.

A denúncia foi feita depois que o jornal Extra flagrou o magistrado dirigindo o automóvel. Outros carros de Eike também estavam na garagem particular do prédio do juiz.

O magistrado disse para o site da Veja que tem permissão para guardar os veículos apreendidos e justificou que considera a garagem do seu prédio um "local seguro" e de sua "absoluta confiança".

O juiz acrescentou que temia que os automóveis fossem deteriorados no pátio da Justiça Federal. Além disso, informou que os veículos seriam encaminhados para leilão.

Após a denúncia, os carros foram levados para o pátio da Justiça. O leilão, que aconteceria nesta quarta, 25, foi suspenso. O Porsche não estava incluso no lote do evento.

A Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) abriu sindicância para apurar o caso.

Da Redação Juiz do caso de Eike é visto dirigindo Porsche do empresário

