Jovens tiram onda em carro da polícia: "1ª vez na frente"

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra dois jovens, de 20 e 23 anos, fazendo piada dentro de um veículo da Companhia de Patrulhamento Tático (CPT), da Polícia Militar de Goiás. Nas imagens, é possível ver o carro, que está molhado, entrando em uma espécie de garagem.

Em seguida, um dos rapazes, que está dirigindo e segurando um cigarro afirma: "E aí, galera do zap-zap [referindo-se ao aplicativo de celular WhatsApp], essa é a primeira vez que eu estou no banco da frente".

A assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que recebeu as imagens e identificou que o veículo pertence ao CPT de Jataí, no sudoeste de Goiás. No entanto, ainda não se sabe em que circunstâncias os rapazes, que já foram identificados, tiveram acesso ao veículo.

A suspeita é a que eles seriam funcionários de um lava a jato, onde o carro teria sido lavado. A corporação ressaltou que o caso foi encaminhado à Corregedoria para a devida investigação.

Veja:

