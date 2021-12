Jovens desaparecidos queriam aprender a caçar demônios na BA

Os quatros adolescentes que desapareceram na cidade de José de Freitas, em Piauí, pretendiam viajar para a Bahia para receber treinamento de combate a demônios.

De acordo com um dos jovens, que desistiu da "aventura" e retornou para casa, eles aprenderiam as "técnicas" na Bahia e depois viajariam para Minas Gerais e São Paulo, onde iriam atuar.

O menino disse que eles se inspiraram na série literária "Instrumentos Mortais", da escritora norte-americana Cassandra Clare.

Ao retornar para casa, o menino revelou onde as três amigas estavam. Elas foram encontradas em uma parada de ônibus e não resistiram. A polícia encontrou facas com as jovens, que estavam prestes a embarcar para a Bahia.

O primeiro livro da série "Cidade dos Ossos" conta a história de Clary Fray, 18 anos, que começa uma jornada de caçadora de sombras (seres híbridos de humanos e anjos que caçam demônios).

adblock ativo