Jovens atores morrem após voltar de teste na TV Record

Três jovens atores morreram na BR-280, na tarde desta terça-feira, 1º, em Porto Alegre (RS). Eles voltavam de um teste para a próxima novela bíblica "A Terra Prometida" (Record), no Rio de Janeiro.

O acidente que ocorreu na estrada conhecida como Free-Way, por volta das 13h. Além dos jovens Érica Asquidamini, 16 anos, João Pedro Fávero, 14, e Rafaela Gromann, 15, o motorista do Peugeut modelo 206, Jorge Popelnitski Júnior, 27, morreu no local do acidente. Só o dono da agência de atores, Oscar Roberto Zinelli, 36 anos, sobreviveu.

Segundo o empresário, o acidente aconteceu após um carro ter fechado o Peugeot, fazendo o veículo capotar diversas vezes na via até cair no córrego.

"Um carro branco nos cortou aqui na Free-Way. (Por conta disso) estourou o pneu traseiro, começamos a capotar e fomos para dentro de uma vala", disse Zinelli ao G1.

Ele ainda contou que só conseguiu sobreviver porque quebrou o vidro do carro. O empresário disse que ainda tentou salvar os jovens, mas não conseguiu.

"Quando eu consegui sair e voltei pra começar a puxar a galera, não vi ninguém me dando a mão, não achei mais nada. Fiquei desesperado", disse.

Todos estavam viajando há cerca de 24 horas, vindos do Rio de Janeiro. Os adolescentes fizeram testes de vídeo para ver se encaixavam no perfil procurado pelo canal e sonhavam com o estrelato e com a carreira na televisão.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e informou que vai investigar a causa e a participação do outro veículo no acidente.

Antes do acidente, Erica registrou a gravação no Instagram:

Ipanema! RJ! Lugar maravilhoso! Uma foto publicada por Érica Asquidamini (@ericaasquidamini) em Nov 27, 2015 às 3:34 PST

