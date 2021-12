Jovem será primeiro civil brasileiro a viajar para o espaço

O estudante de engenharia elétrica, Pedro Nehme, de 23 anos, será o primeiro civil do Brasil a ir ao espaço. Além disso, ele será o segundo brasileiro a fazer a viagem. Feito, até então, realizado pelo astronauta Marcos Pontes.

O jovem vai fazer o voo suborbital a bordo do foguete Lynk Mark 2, no ano que vem. A viagem faz parte de um concurso da empresa KLM, realizado em 2013.

Na época, o desafio era descobrir em que altura um balão de hélio, lançado da Terra, estouraria. Nehme disputou com outros 129 mil candidatos e seu "chute" foi o mais certeiro.

A empresa não forneceu dados sobre o balão ou quantidade de gás, o que dificultou os palpites. Mas o brasileiro usou conhecimento obtido durante trabalho no Goddard Space Flight Center, programa da Nasa, em 2012.

Na época, ele estudava na Catholic University of America, em Washington (EUA), durante bolsa do programa Ciência sem Fronteiras, do governo federal.

Preparação

Para fazer o voo espacial, Nehme realiza treinamentos. Ele treinou na centrífuga Phoenix do Nastar Center, nos Estados Unidos. O brasileiro ainda vai viajar em abril para Rússia para se preparar para situação de gravidade zero, além de simular o ambiente de microgravidade.

Durante a viagem, o brasileiro vai realizar experimentos selecionados pelo programa de Microgravidade da Agência Espacial Brasileira (AEB).

