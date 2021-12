Jovem paga conta de luz que achou junto com dinheiro

O ajudante geral Renato Ramos, 22 anos, encontrou R$ 210 junto com uma tarifa de energia em um shopping de Valparaíso em Goiás, próximo ao Distrito Federal. Depois de perceber que a conta estava vencida, o jovem foi até a lotérica para pagá-la. Após o ato, o homem fez uma publicação nas redes sociais para tentar localizar a dona da conta e acalmá-la.

"Senhora Maria de Lourdes Cordeiro, que perdeu uma quantia de R$ 210 e uma conta de luz no shopping agorinha, pode ficar tranquila que eu achei e também paguei sua conta de luz", anunciou ele, no post.

A postagem viralizou na web e internautas aproveitaram para elogiar a atitude do jovem. "Parabéns, o Brasil precisa de pessoas honestas como você, que Deus te abençoe. Que você seja próspero nesta terra e que Deus te conceda muita saúde para ter muitos e muitos anos de vida, felicidade e paz", disse uma das internautas.

Renato encontrou a conta e o dinheiro na segunda-feira, 20. "Eu estava indo pagar minha conta de internet lá no shopping. Aí estacionei minha moto, fui entrando e, na hora que olhei para frente, achei uma conta de luz com a quantia de R$ 210", relatou ele, em um vídeo.

O jovem também fez questão de afirmar que não pensou em ficar com o dinheiro. "Não era meu o dinheiro, R$ 210, com certeza, ia ajudar mais essa pessoa do que eu", declarou.

