Jovem nega ter enganado homens héteros em festa

Um jovem que teria se vestido de mulher e beijado 175 homens héteros em uma festa universitária em São Bernardo do Campo em São Paulo, nega ter enganado outros homens. A informação é do Brasil Post.

A história de um homem que teria se passado por mulher em uma festa a fantasia e beijado vários homens se espalhou na internet na última sexta-feira, 23.

Quando as fotos dos rapazes começaram a circular no WhatsApp, muitos deles se irritaram e disseram não saber que se tratava de um homem. Alguns afirmaram que levariam o caso à polícia, outros fizeram ameaças ao jovem e houve até quem dissesse estar "em depressão" por causa do ocorrido.

Poucos dias após a festa o rapaz gravou um áudio no qual nega ter enganado outros homens. Segundo ele, "a maioria" sabia sobre o seu sexo e o cabelo longo era parte da fantasia. "Todos os caras que me pegaram sabiam que eu era homem, a maioria pelo menos", diz ele.

Confira o áudio

