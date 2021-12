Jovem morre horas antes do casamento ao tentar fazer surpresa para noiva

Um rapaz morreu em um acidente de trânsito horas antes do casamento dele. Carlos Adriel Mendes da Silva, 21 anos, estava indo fazer uma surpresa para a noiva quando o acidente aconteceu. Ele queria colocar pétalas na cama que o casal dividiria após a cerimônia.

A moto que o noivo estava bateu em um carro. Carlos, que estava sem capacete, morreu no local. O motorista do veículo abandanou o automóvel e fugiu. A tragédia aconteceu em Baraúna, no Rio Grande do Norte.

A noiva, Paloma Ismaelly, desabafou sobre o caso em uma rede social. "Acordar e perceber que não é só um pesadelo foi uma das 'piores sensações'".

