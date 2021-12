Jovem morre ao ser eletrocutado por fones de ouvido

Um jovem de 29 anos morreu nesse sábado, 3, após receber uma descarga elétrica enquanto estudava no computador. O caso foi na zona rural de Nova América, a 67 km de Ceres, no Vale do São Patrício, na região Centro-Oeste de Goiás.

Danilo Maurício Alves Xavier estava em um dos quartos da residência em que morava quando foi eletrocutado. De acordo com sua esposa, Adriana Costa Oliveira, a vítima usava fones de ouvido, que ficaram totalmente queimados, no momento do choque..

Enquanto esperava a ambulância, a mulher chegou a realizar os procedimentos de primeiros socorros. Danilo foi levado para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova América, mas não resistiu.

Investigação preliminar confirma morte por eletrocussão. Um auxiliar de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) de Ceres também acredita na hipótese de que o computador tenha sido atingido por uma forte descarga da rede elétrica, no entanto, somente a perícia vai apontar o que aconteceu.

