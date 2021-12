Jovem mata irmão e posta desabafo no Facebook

Uma jovem publicou um desabafo no Facebook, na manhã da terça-feira, 1º, após esfaquear seu irmão, na comunidade de Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Taillana Judith Rocha Bento, de 23 anos, teve uma discussão com Tales Emanuel Rocha do Nascimento, de 27 anos, que culminou no ataque. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, mas não não resistiu.

De acordo com o jornal Extra, Taillana se apresentou e em seguida, foi levada para a delegacia onde prestou depoimento e alegou legítima defesa, depois, ela foi liberada.

No Facebook, a jovem escreveu um desabafo, onde diz que o ocorrido foi uma fatalidade.

