Jovem inventa estupro coletivo para esconder sexo com homem que conheceu na internet

Uma jovem foi autuada por falsa comunicação de crime após registrar ocorrência de ter sido vítima de estupro coletivo. O caso aconteceu em Guarujá, no litoral norte de São Paulo. O fato verídico é que ela, que possui 18 anos, teria criado essa versão para não contar ao pai que manteve relações sexuais com um homem que havia conhecido na internet.

Segundo o portal G1, a investigação iniciou após o pai da jovem, que trabalha como vigilante, ter registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento da filha. Ela estava há cerca de dois dias sem comunicar-se com o pai. Ao chegar em casa, ela disse que foi sequestrada após uma abordagem em um ponto de ônibus.

Enquanto relatava ao pai, ela contou que foi sequestrada por quatro homens que estavam em um carro preto. Ao ser colocada no automóvel, inalou uma substância tóxica e desmaiou. Quando despertou, estava em uma comunidade do distrito de Vicente de Carvalho. Os abusos sexuais teriam ocorrido em uma residência nesta região.

Levada pelo pai à polícia, a jovem depôs na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e foi encaminhada ao Hospital Santo Amaro. Na unidade ela recebeu medicamento retroviral, para a prevenção de possíveis doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

As roupas da jovem foram recolhidas e um exame foi pedido. Porém, a mesma não esteve no Instituto Médico Legal (IML), em Guarujá, para a realização destes exames, em seguida contou a real versão por trás de seu sumiço. Em depoimento ao pai e à polícia, a jovem disse que durante seu desaparecimento teria encontrado com um rapaz que conheceu através da internet, e saiu da casa dele após ser expulsa, pois tiveram um desentendimento.

Ela também acrescentou que o contato com o homem ocorreu há um ano, através de aplicativos de mensagens, mas não tinham se encontrado pessoalmente neste período. A jovem também comentou que aproveitou a visita de sua tia para mudar o percurso, porém não avisou aos familiares. Seu objetivo era sair de casa, por ter brigas com a madrasta.

