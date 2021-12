Jovem entra em agência gritando Pokémon e é contido; assista

Um grupo de pelo menos cinco homens não foi suficiente para conter um estudante que entrou em uma agência bancária gritando "Pokémon" sem parar. O fato teria ocorrido na agência do Banco do Brasil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Apesar de vários homens tentarem dominar o rapaz, nada o demoveu da ideia de continuar gritando a palavra do momento. Será que dentro da agência tinha os cobiçados monstrinhos do jogo de celular?

Tire suas próprias conclusões:

