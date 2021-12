Jovem é agredida por policial em protesto na USP; veja vídeo

No protesto de estudantes e funcionários da Universidade de São Paulo (USP), na Zona Oeste da capital, em apoio ao Dia Nacional de Paralisação, convocado por centrais sindicais em todo o país, a Polícia Militar usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes.

Durante o ato, uma jovem foi agredida por policiais após entrar em confronto com um policial. A manifestante caiu no chão depois de levar um rasteira e, quase ao mesmo tempo, um soco no rosto. Ela tentava ficar com a mochila de um estudante que estava sendo detido [veja vídeo abaixo].

Policial agride garota durante manifestação na USP

