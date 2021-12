Jovem de 23 anos é preso após assassinar seis pessoas em SP

Um jovem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira, 3, em Mogi das Cruzes (SP) acusado de matar seis pessoas e ferir outra gravemente.

O segurança Jhonatan Lopes de Santana confessou os crimes ao ser preso em casa por policiais militares. Ele disse que os atos foram motivados por "um pacto com o diabo", em que deveria assassinar 31 moradores de rua.

Cinco vítimas, entre elas uma menina de 4 anos, foram decapitadas pelo criminoso, que se inspirava no grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo o delegado Marcos Batalha, o jovem assistia vídeos com decapitações. A ação acontecia de forma semelhante, já que ele atacava as vítimas com golpes de machado na cabeça e depois as decapitava. Ele, inclusive, possui uma tatuagem em forma de machado no braço.

Jhonatan foi detido após um denunciante anônimo anotar a placa do carro que ele usava para fugir após a ação. Inicialmente, ele tentou resistir à prisão, mas depois confessou os crimes. A polícia encontrou marcas de sangue no carro e em roupas do jovem.

