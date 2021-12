Jovem de 18 anos é eleita Miss Prostituta 2013

Uma jovem de 18 anos foi eleita Miss Prostituta 2013 neste sábado, 28, no mesmo dia da premiação do Miss Brasil 2013. Apesar do pouco tempo de trabalho na área (seis meses), Marcelina Gomes Teixeira foi escolhida a representante das profissionais do sexo. A garota, que nasceu no interior de Minas Gerais, começou a trabalhar nessa profissão quando se mudou para a Belo Horizonte.

Para trabalhar, a garota, conhecida como "Camila", não anuncia em jornal. "Tenho os meus contatos", diz a nova miss, que mora com a avó. A menina, que completou o ensino médio, pretende cursar enfermagem.

Além da faixa de Miss Prostituta, Marcelina ganhou o prêmio de R$ 1.200, um vale-compras no valor de R$ 350 e presentes de lojas patrocinadoras.

O evento foi promovido pela Associação das Prostitutas de Minas Gerais e tem o objetivo de chamar a atenção para a regulamentação da profissão, explica Maria Aparecida Vieira, a Cida, 46, presidente da instituição.

De acordo com ela, o concurso também denuncia a violência contra as prostitutas. "Na hora de trabalhar, a prostituta não é mulher. A lei Maria da Penha não protege a prostituta na hora do trabalho. Isso não existe", reclama.

