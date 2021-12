Jovem de 17 anos é apreendido após invadir casa de Romário

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar invadir a casa do ex-jogador e senador Romário (PSB-RJ), em Brasília, na tarde deste domingo, 21. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 15h. O adolescente pulou o muro da residência, mas foi detido logo depois por um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estava na casa.

De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, o agente "trabalha com investigação" na equipe de Romário. O jovem foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Ainda conforme a assessoria, o ex-atleta estava no Rio de Janeiro e não presenciou a cena. O adolescente não conseguiu acessar a área interna da residência. Outros dois comparsas aguardavam na área externa da casa e conseguiram fugir.

Às 17h30, a PM informou que havia capturado os outros dois jovens envolvidos. Eles estavam em São Sebastião e também devem ser encaminhados à DCA.

Essa não foi a primeira vez que a casa de Romário foi invadida. Em outubro do ano passado, depois de interfonarem e ninguém atender, dois adolescentes, que tinham acesso ao controle do portão eletrônico, entraram na residência.

Um dos envolvidos era lavador de carros de um espaço próximo ao clube do Brasiliense, onde jogava o filho do senador, o atacante Romarinho. Com a dupla foram encontrados narguilé e roupas de banho.

