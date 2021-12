Jornalista Sérgio Noronha é internado em estado grave

O comentarista esportivo Sérgio Noronha, 82 anos, está internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. Não foi informado o motivo da internação, mas o jornalista sofre de Alzheimer.

A assessoria de imprensa do local não liberou a divulgação de outras informações a pedido da família.

Noronha ganhou notoriedade na Rede Globo, mas também possui passagens pela Bandeirantes, Rádio Globo, SporTV, Jornal do Brasil, Rádio Tupi, entre outros veículos.

