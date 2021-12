Jornalista se desculpa por entrevista com sósia de Felipão

O jornalista Mário Sérgio Conti pediu desculpas nesta quinta-feira, 19, pela entrevista que fez com o sósia do treinador da Seleção Brasileira, Luis Felipe Scolari, acreditando ser o próprio técnico. "Perdão pela confusão. Felizmente, ela não prejudica ninguém. Não afetará a Bolsa, a Copa ou as eleições.", disse Conti em entrevista ao jornal Zero Hora.

Conti foi alvo de polêmica ao ter feito uma matéria pensando ter entrevistado Felipão em um voo do Rio de Janeiro para São Paulo. A matéria chegou a ser publicada nesta quinta-feira, 19, nas versões on line dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo, sendo que, no último, circulou até no jornal impresso. Com o título "Felipão sobre Neymar: 'Se tivéssemos três como ele, a Copa seria uma tranquilidade'", logo foi retirada e as empresas pediram desculpas. "Pensei realmente que era o Scolari. Nunca estive com Felipão. Sequer vi entrevistas dele na televisão; só nas partidas, ao lado do campo. Achei todas as respostas dele sensatas", disse.

O jornalista disse que conversou com Vladimir Palomo, o sósia de Felipão, por cerca de meia hora. "Não desconfiei em nenhum momento que não fosse ele. Lera em algum lugar que a seleção estava de folga", afirmou.

