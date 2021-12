Jornalista da TV Globo é preso com 240 kg de falsa cocaína

O jornalista Alex Barbosa, da afiliada da TV Globo no Mato Grosso, foi preso na noite desta segunda-feira, 12, durante a produção de uma reportagem para o Jornal Nacional que simulava o transporte de drogas pela fronteira entre a Bolívia e o Brasil. Ele foi detido juntamente com dois funcionários da TV Centro América e um motorista boliviano, com 240 quilos de pó de gesso, que simulava cocaína.

Em depoimento à Polícia Federal, os profissionais informaram que o objetivo da reportagem era mostrar a fragilidade do combate às drogas na fronteira. Mas o grupo foi detido por policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), unidade da Polícia Militar (PM) do Mato Grosso que combate o tráfico.

A equipe estava dividida em dois veículos, modelos Gol e Parati, e foram abordados quando trafegavam pela BR-070. Eles foram conduzidos para a mdelegacia da PF no município de Cáceres, onde foram ouvidos.

Agentes da PF constataram que o material transportado não era cocaína, mas o material ainda será analisado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal em Cuiabá.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, a equipe de produção teria informado previamente o Ministério Público Federal sobre a resportagem. Por isso, alguns sites da região suspeitam que a polícia tenha sido avisada.

Falsa cocaína apreendida para a polícia será avaliada (Foto: Reprodução)

