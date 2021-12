Jornalista coordena protesto a estupradores em rede social

A jornalista paulistana Nana Queiroz, autora do livro "Homens que menstruam", que retrata o tratamento de mulheres dentro de presídios, criou um evento no Facebook em repúdio aos dados divulgados pela pesquisa do Ipea.

O material divulgado nesta quinbta-feira, 27, diz que 65,1% dos brasileiros acham que mulher que mostra o corpo merece ser estuprada. Na página, Nana escreveu: "Você não concorda com isso? Nem eu! Então bora mostrar o corpo pra mostrar o quão revoltadas estamos?"

A proposta da jornalista é de as mulheres tirarem a roupa e se fotografe, da cintura para cima, com um cartaz tampando os seios com os dizeres "Eu também não mereço ser estuprada". Nana Queiroz conclama as mulheres a postarem, ao mesmo tempo, na rede social, e termina perguntando: "Quem tá dentro?"

A jornalista convidou 114,3 mil internautas e 7,8 mil, por volta das, 17h20, já haviam confirmado participação

