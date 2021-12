Jornada da Juventude vai expor contraste entre papas

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que começa na próxima terça-feira, 23, será uma oportunidade para perceber mais nitidamente os contrastes entre as personalidades do papa emérito Bento XVI e do papa Francisco.

Quando a JMJ 2013 começou a ser preparada, Bento XVI era o papa esperado para vir ao Rio de Janeiro. Desde então, ele surpreendeu o mundo com sua histórica renúncia e abriu caminho para a eleição do primeiro papa latino-americano.

Argentino, o papa Francisco inaugura as viagens do seu pontificado justamente pelo continente onde a ação pastoral dos bispos e sacerdotes foi marcada pela atenção e envolvimento nas políticas sociais.

A América Latina também foi o berço da Teologia da Libertação (TL). Com o brasileiro Leonardo Boff como um dos principais representantes do movimento, a TL foi o principal alvo de combate de Bento XVI em seus tempos de cardeal Ratzinger e líder da Congregação para a Doutrina da Fé, durante o pontificado de João Paulo II.



Durante a sua visita ao Brasil em 2007, Bento XVI tinha, além dos compromissos religiosos, como a canonização de frei Galvão, a missão de negociar com o governo brasileiro a aprovação do Estatuto da Igreja Católica.

O acordo teve que ser submetido ao Congresso Nacional porque o Vaticano é considerado um Estado.

O estatuto rege questões como as relações de trabalho entre religiosos e instituições católicas; imunidade tributária para entidades eclesiásticas, dentre outras.

A visita de Bento XVI também aconteceu no momento em que o governo Lula, via Ministério da Saúde, adotava ações entendidas por setores religiosos como destinadas a driblar a legislação que criminaliza o aborto.

Esses setores acusaram o governo de incentivar o aborto com a distribuição mais intensa da pílula do dia seguinte nos postos de saúde e da retirada de exigência da apresentação do boletim de ocorrência do estupro para interromper a gravidez.

Carisma - Mas, para o jornalista, teólogo e vaticanista Juan Arias, a visita do papa Francisco estará totalmente voltada para as atividades da JMJ.

"A viagem do papa Francisco está focada na JMJ e na mensagem que vai deixar para milhões de jovens de todo o mundo", analisa Arias, que é correspondente, no Brasil, do jornal espanhol El País.

Para Arias, será fundamental prestar muita atenção às ações e discursos do papa. "Poderemos ver se ele vai seguir o modelo implantado por papas anteriores ou se vai atuar de forma diferente", completa o também especialista em filosofia e outras especialidades.

Arias é autor de 20 livros, dentre os quais Jesus: esse grande desconhecido, um apanhado das mais variadas teorias sobre o Jesus histórico em contraste com o da fé.

Personalidades - Em relação a personalidades, as diferenças entre Bento XVI e Francisco também são extremamente significativas. "Bento XVI é um intelectual frio, sem carisma, cercado de poder. Francisco é um pastor aberto para a vida social e política, crítico de todos os poderes e austero na sua forma de vida", completa Arias.

Para ele, o papa Francisco vai causar um grande impacto nos jovens de várias partes do mundo reunidos no Rio de Janeiro.

"Francisco tem um grande feeling para lidar com os jovens. Ele é capaz de entusiasmá-los e levá-los a fazer reflexões. Sabe falar em nome de um Evangelho que prefere sempre os pobres", acrescenta Arias.

Outro ponto que merece observação, segundo o jornalista, é a vinda de um papa preocupado com questões sociais num Brasil pós-mobilizações de massa.

"Ele poderá deixar um mensagem não somente para os católicos, mas para todos, sobre quais são os verdadeiros valores que os jovens devem defender se querem um Brasil mais igual e se desejam ser autênticos cristãos".

Segundo Arias, até agora, o pontificado de Francisco tem deixado marcas de estar mais centrado na construção de uma Igreja coesa e voltada para os pobres.

"Seus gestos simbólicos são fortes. Ele não se chama papa, mas bispo de Roma; renunciou a viver nos palácios vaticanos; tem se despido de símbolo de poder e sua frase mais forte me parece ser um programa de pontificado: a Igreja deve ser pobre e para os pobres", diz Arias.

Diferenças - Num tom mais ameno, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, também vê diferenças nas personalidades.

"O papa Bento XVI é tido como alguém que é bem mais de escrever e tem um comportamento mais tímido. O papa Francisco é alguém que, embora fale pouco por questões de saúde, conquista pelo discurso", afirma.

Mas, segundo o arcebispo, Bento XVI, assim como durante a sua visita a São Paulo, onde mostrou estar muito à vontade com o povo, surpreendeu em vários dos seus encontros com os jovens.

"Ele tem muito de ser sincero, falar olho no olho, e isso cativa os jovens. São estilos diferentes, mas muito especiais para a Igreja", afirma dom Murilo.

