Jorge Aragão está internado em hospital do Rio

O sambista Jorge Aragão, de 67 anos, está internado no Hospital Unimed Rio, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

A família do músico prefere que não sejam divulgados detalhes sobre seu quadro de saúde, informou a assessoria. Também não foi divulgado a data em que o cantor deu entrada no local.

Em 2014, o cantor também foi internado depois de um infarto e chegou a cancelar dois shows e adiar um terceiro.

Aragão já foi internado outras vezes devido a problemas no coração. Em 2007, passou mal quando voltava de um show e foi levado para um hospital com quadro de hipertensão e dores no peito. Em 2013, foi submetido a um cateterismo, procedimento para identificar e corrigir obstruções de vasos sanguíneos.

Com mais de 30 anos de carreira, Aragão é conhecido por canções como "Eu e você sempre", "Conselho" e "Moleque atrevido".

adblock ativo