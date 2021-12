João de Deus sacou R$ 35 milhões de contas e aplicações, confirma MP

O Ministério Público (MP) do Estado de Goiás confirmou neste domingo, 16, a informação de que o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, retirou R$ 35 milhões de contas e aplicações financeiras após as primeiras denúncias de abuso sexual. A informação acelerou a decretação da prisão preventiva do médium, que se entregou à polícia nesta tarde e foi preso.

>>Defesa diz que João de Deus só ‘baixou aplicações de RS 35 mi’, mas não ia fugir

O médium era considerado foragido. Segundo o MP, ele não havia sido encontrado em todos os endereços possíveis e o comparecimento espontâneo não tinha ocorrida nas 24 horas seguintes à ordem de prisão. João de Deus poderia ser preso por qualquer autoridade policial brasileira ou estrangeira, com auxílio da Interpol, caso saísse do País.

Na sexta-feira, 14, o Tribunal de Justiça de Goiás tinha acatado o pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e determinou a prisão do médium goiano.

A reportagem não conseguiu falar com o advogado Alberto Toron, que defende João de Deus. O médium nega as acusações.

As denúncias contra João de Deus começaram a vir a público no dia 7, quando a mídia divulgou as primeiras denúncias de abuso sexual. A partir daí, outras mulheres que afirmam ser vítimas do médium começaram a procurar as autoridades e a imprensa.

