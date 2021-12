João de Deus recebe alta e é levado de volta ao presídio

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, já está de volta ao Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO), onde está preso após denúncias de abuso sexual. Ele recebeu alta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) por volta da 0h15 desta quinta-feira, 3.

João de Deus teve que deixar o presídio e ser atendido às pressas após ter passado mal na tarde de quarta-feira, 2. Exames de rotina feitos nos presos revelaram sangue na urina de João de Deus. O médium foi, primeiramente, encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento Geraldo Magela, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. Na sequência, foi levado ao Hugo.

De acordo com nota divulgada pelo hospital, João de Deus estava consciente, orientado e respirando de forma espontânea. Ele passou por avaliação de equipe multidisciplinar e foi submetido a exames laboratoriais e de imagem.

Ainda segundo a nota, os exames não mostraram alterações que indicassem necessidade de internação hospitalar, por isso o paciente foi levado para acompanhamento ambulatorial na unidade de origem. Com 77 anos, João de Deus está preso desde 16 de dezembro por denúncias de abuso sexual. Ele nega as acusações.

