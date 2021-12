O cantor Jerry Adriani morreu neste domingo, 23, aos 70 anos. Ídolo da Jovem Guarda, o artista estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ele enfrentava um câncer. Recentemente, o cantor teve uma trombose em umas das pernas.

Jair Alves de Souza nasceu em São Paulo e começou a carreira como cantor em 1964, adotando o nome Jerry Adriani. O primeiro disco foi "Italianíssimo", quando cantava músicas em italiano.

Figura importante da Jovem Guarda, ele continuou cantando nesse idioma, mas também gravava em português.

O artista também virou apresentador na década de 60 no programa "Excelsior a Go Go", da antiga TV Excelsior. O cantor também comandou outros programas musicais.

Jerry ainda fez trabalhos no cinema, como "Essa gatinha a minha", "Jerry, a grande parada" e "Jerry em busca do tesouro". Ele também teve passagem pelo teatro.

A fama dele também ajudou outros artistas, como o baiano Raul Seixas – que foi incentivado por ele. Raul atuou junto com Jerry por três anos, quando o cantor gravou músicas do baiano, como ”Tudo que é bom dura pouco”, “Tarde demais” e “Doce doce amor”.

Da Redação Jerry Adriani morre aos 70 anos, vítima de câncer

adblock ativo