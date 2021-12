Jato particular cai em cima de casa em Santos

Na manhã desta quarta-feira, 13, um jato particular caiu sobre uma residência em uma área nobre de Santos, no litoral de São Paulo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já estão no local.

O acidente ocorreu, por volta das 10h, na Rua Vahia de Abreu, que fica próximo às avenidas Conselheiro Nébias e Dr. Washington Luís, duas importantes vias da cidade.

A aeronave de pequeno porte, segundo a Aeronáutica, era de um modelo Cessna com duas turbinas e saiu do Rio de Janeiro com destino à capital paulistana. Mas não completou o percurso, caindo ao lado de uma academia no bairro residencial do Boqueirão, local muito populoso.

Testemunhas relatam que o barulho foi bastante intenso e chegou a provocar danos nas estruturas de alguns imóveis. Em seguida uma nuvem de fumaça tomou conta do local.

Cerca de dez minutos após o acidente, era possível ouvir as sirenes das viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar se aproximando.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros tem o registro de 10 vítimas que foram socorridas, permanecendo sete internadas com estado de saúde não informado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) ainda investiga as causas do acidente. No momento da queda da aeronave, chovia bastante na região, segundo relatos de testemunhas e dos militares.

