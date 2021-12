Jatinho que levava Maiara e Maraísa sai da pista após pneu estourar

Um jatinho que levava a dupla sertaneja Maiara e Maraisa saiu da pista após um dos pneus estourar. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 15, no aeroporto de Maringá, no Paraná.

Segundo o site "OFuxico", a assessoria informou que ninguém se feriu no acidente e que elas tiveram que sair em uma outra aeronave para realizar um show em São Borja, no Rio Grande do Sul. Até o momento, as cantoras ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Conforme o G1 Nacional, a produção da RPC Maringá tentou entrar em contato com o aeroporto e com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), mas as ligações não foram atendidas.

